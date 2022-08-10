Москва, 10 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Москве пройдёт дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх — 2022. Об этом 10 августа сообщает ТАСС.

George Hodan Олимпиада

Отмечается, что церемония пройдёт 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведёт помощник президента РФ Игорь Левитин.

Планируется, что награды получат фигуристка Анна Щербакова и лыжники Александр Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Они отсутствовали церемонии награждения в апреле.

Большунов удостоен ордена Александра Невского. Щербакова, Устюгов, Непряева, Сорина и Ступак — ордена Дружбы.

Напомним, 26 апреля президент России Владимир Путин наградил в Кремле чемпионов Олимпиады в Пекине. Тогда награды получили фигуристы Камила Валиева, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Александр Галлямов, Никита Кацалапов и Марк Кондратюк, а также лыжники Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова.