Екатеринбург, 10 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Продавшая своего сына в Екатеринбурге женщина является уроженкой одной из бывших союзных республик. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Он отметил, что полицейские получили получили сообщение о готовящемся преступлении и начали готовить «оперативный эксперимент». В результате 9 августа в одном из торговых центров они задержали подозреваемую. Это произошло после передачи ей части ранее оговорённой суммы денег.

Горелых добавил, что в роли покупательницы ребёнка выступила жительница Москвы. Перед этим она переписывалась с гражданкой три недели.

По его словам, гражданка ранее не привлекалась к уголовной ответственности. А в её семье есть ещё два ребёнка.

Старший помощник руководителя областного Следственного комитета по Александр Шульга отметил, что женщине предъявлено обвинение. Ей грозит 10 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка оценила своё чадо от первого брака в 300 тыс. рублей. Она заявила полицейским, что пошла на продажу ребёнка из-за долгов и нежелания злить второго мужа.