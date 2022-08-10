Донецк, 10 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка был зафиксирован в 14:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу выпустили восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что здание детского сада было повреждено в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.