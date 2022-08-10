Салехард, 10 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 10 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали пятерых человек, по выздоровлении выписали 31. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 10 августа 45 заражённых коронавирусом ямальца, на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 10 августа выявлено 138 239 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 572 человека, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).