В Бухаресте задержан разыскиваемый Интерполом мужчина
Бухарест, 10 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте задержан румынский гражданин, который в течение последних нескольких месяцев активно разыскивался по каналам международной полицейской системы Интерпол. Об этом 10 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Согласно официальной информации, ранее мужчина был признан судом Лондона виновным в гибели 39 мужчин, женщин и детей вьетнамского происхождения, тела которых были обнаружены в контейнере в октябре 2019 года.
Доказано, что, являясь водителем грузовика, он пытался незаконно ввезти во вверенном ему транспортном средстве на территорию Великобритании большую группу нелегалов. Люди погибли из-за жары и обезвоживания.
Впоследствии мужчина, имеющий румынское гражданство и подданство Великобритании, бежал в Бухарест.
Предполагается, что в ближайшее время он будет экстрадирован в Соединенное Королевство.