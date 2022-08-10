Бухарест, 10 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте задержан румынский гражданин, который в течение последних нескольких месяцев активно разыскивался по каналам международной полицейской системы Интерпол. Об этом 10 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Арест

Согласно официальной информации, ранее мужчина был признан судом Лондона виновным в гибели 39 мужчин, женщин и детей вьетнамского происхождения, тела которых были обнаружены в контейнере в октябре 2019 года.

Доказано, что, являясь водителем грузовика, он пытался незаконно ввезти во вверенном ему транспортном средстве на территорию Великобритании большую группу нелегалов. Люди погибли из-за жары и обезвоживания.

Впоследствии мужчина, имеющий румынское гражданство и подданство Великобритании, бежал в Бухарест.

Предполагается, что в ближайшее время он будет экстрадирован в Соединенное Королевство.