Чебоксары, 10 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Чувашии к началу нового учебного года разработают механизм централизации закупок и организации питания в больницах, образовательных и социальных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Питание

Власти предлагают оптимизировать систему организации питания в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Речь идёт о закупках и организации питания у единственного поставщика. По расчётам чиновников, «только по линии образования и здравоохранения речь может идти о сумме почти 3 млрд рублей».

Механизм централизации данного процесса глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать к 1 сентября и предложить его для реализации при принятии федерального закона об офсетных контрактах

«На сегодняшний день мы ожидаем снижение порога входа по офсетным контактам с 1 млрд рублей до 100 млн рублей, что поможет нам запустить данный механизм», — пояснил Олег Николаев.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов обратил внимание на то, что из-за роста цен на продукты питания в условиях санкций (прекращение прямых поставок из-за рубежа, разрыв логистики) могут значительно возрасти бюджетные расходы на закупку продуктов питания для школ, детсадов, больниц, других социальных учреждений. По данным аграрного ведомства, данными учреждениями закупаются продукты питания для 89 тыс. потребителей.

Артамонов добавил, что нужно минимизировать расходы за счёт поставки продуктов питания напрямую от производителей. По его словам, вопросы поставок «с минимальной наценкой, на уровне себестоимости» обсуждены с местными пищевыми предприятиями и сельхозтоваропроизводителями.

«Это позволит, с одной стороны, обеспечить здоровым питанием детей школьного и дошкольного возраста, не повышать стоимость питания, с другой — обеспечить сбыт продукции местных производителей на внутреннем рынке», — сказал глава чувашских аграриев.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. В Чувашии разработаны варианты двухнедельного меню бесплатного горячего питания, ежегодно расходы из бюджетов оцениваются в 600 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , с 1 сентября 2021 года в Чувашии все дети из многодетных и малообеспеченных семей начали бесплатно питаться в школах, получая и завтрак, и обед. В 2021 году на данные цели требовалось 75 млн рублей, в 2022 году — 169 млн рублей. Бесплатным питанием обеспечены 11,8 тыс. детей.