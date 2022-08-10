Кишинёв, , 15:17 — REGNUM В Молдавии действительно вырубают сады. Об этом 10 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, площади, отведенные под сады, в Молдавии постепенно сокращаются», заявила эксперт.

Это связано с ошибками и просчетами во внешней политике независимой Молдавии, т. к. эта отрасль является большей частью экспортоориентированной, пояснила Харитонова.

Большая часть урожая фруктов направлялась на рынки СНГ, в основном в Россию. После подписания Молдавией в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС, Кишинев рассчитывал на диверсификацию экспортных поставок и снижения зависимости от российского рынка. Однако этого не случилось — поставки в Европу остаются мизерными, там своих фруктов хватает, отметила политолог.

«А вот несбалансированность и периодические резкие охлаждения российско-молдавских отношений провоцирует резкое же уменьшение поставок молдавской плодоовощной продукции в Россию. Соответственно, в Молдавии возникают проблемы со сбытом, что, в свою очередь, вызывает и сокращение площадей, отведенных под сады» — заключила эксперт.

Напомним, что в СМИ появились сообщения о ликвидации садов в Молдавии ввиду отсутствия возможности сбывать готовую продукцию, инфляции роста цен.