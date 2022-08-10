Кишинёв, 10 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Молдавии действительно вырубают сады. Об этом 10 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Действительно, площади, отведенные под сады, в Молдавии постепенно сокращаются», заявила эксперт.

Это связано с ошибками и просчетами во внешней политике независимой Молдавии, т. к. эта отрасль является большей частью экспортоориентированной, пояснила Харитонова.

Большая часть урожая фруктов направлялась на рынки СНГ, в основном в Россию. После подписания Молдавией в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС, Кишинев рассчитывал на диверсификацию экспортных поставок и снижения зависимости от российского рынка. Однако этого не случилось — поставки в Европу остаются мизерными, там своих фруктов хватает, отметила политолог.

«А вот несбалансированность и периодические резкие охлаждения российско-молдавских отношений провоцирует резкое же уменьшение поставок молдавской плодоовощной продукции в Россию. Соответственно, в Молдавии возникают проблемы со сбытом, что, в свою очередь, вызывает и сокращение площадей, отведенных под сады» — заключила эксперт.

Напомним, что в СМИ появились сообщения о ликвидации садов в Молдавии ввиду отсутствия возможности сбывать готовую продукцию, инфляции роста цен.