Париж, 10 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Префектура департамента Кальвадос во Франции выразила свое мнение после смерти кита-белухи, обнаруженной в реке Сена в Париже, передает BFM TV.

Programmes.putin.kremlin.ru Белуха

Выступая перед прессой через несколько минут после того, как спасатели усыпили белуху, префектура указывает, что решение об эвтаназии было принято, потому что «кит был слишком ослаблен, чтобы его можно было вернуть в воду».

После шести часов усилий специалисты во Франции смогли поймать в Сене белуху весом почти 800 кг, состояние здоровья которой было признано «тревожным».

Как сообщало ИА REGNUM, кита-белуху, застрявшую в Сене на севере Франции, пришлось подвергнуть эвтаназии после того, как ее удалось достать из реки.