Астана, 10 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Температура воздуха в Алма-Ате 22 июля составила +39,3°С, что превышает рекорд, установленный в 1956 году (+39°С). Об этом 10 августа сообщает пресс-служба «Казгидромет».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Самая высокая температура в июле на территории республики была в Актау Мангистауской области 19 числа — +43°С. Там был обновлён рекорд от 2018 года. В Жезказгане Улытауской области 20 июля было +41,3°С, что превысило местный абсолютный максимум, зафиксированный в 2012 году.

Кроме того, температурные рекорды были установлены в Кызыл-орде, Таразе и Шымкенте.

«Третья декада июля была очень жаркой, в основном в южной половине страны. Этому способствовал интенсивный выход теплых воздушных масс из Ирана и Средней Азии и установление гребня тепла в средней тропосфере», — отметили в «Казгидромете»