Рига, 10 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции России на Украине раскола в Североатлантическом альянсе не произошло. Об этом на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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По его словам, напротив, НАТО сейчас ещё более сильно, чем ранее.

«Альянс НАТО сейчас более сплочённый и сильный, чем когда бы то ни было», — цитирует ТАСС министра обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз опасается разобщения в рядах Североатлантического альянса. По его словам, это сдерживает Запад от начала политической войны против Турции. Политик добавил, что «реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя».

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