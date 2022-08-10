Донецк, 10 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Город Макеевка, а также населённые пункты Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны киевских войск был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 14:00 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому и в 14:05 — пять снарядов калибром 152 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов расценил обстрелы Украиной Запорожской АЭС как ядерный шантаж всего человечества.