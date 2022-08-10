Пхеньян, 10 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 августа поздравительную телеграмму президенту Сингапура Халимаху Якобу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днем образования Республики Сингапур.

Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал президенту и народу — успехов и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, что 7 августа северокорейский лидер направил поздравительную телеграмму президенту Кот-д`Ивуара.

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