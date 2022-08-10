Глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура
Пхеньян, 10 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 августа поздравительную телеграмму президенту Сингапура Халимаху Якобу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ким Чен Ын
В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днем образования Республики Сингапур.
Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал президенту и народу — успехов и процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, что 7 августа северокорейский лидер направил поздравительную телеграмму президенту Кот-д`Ивуара.
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