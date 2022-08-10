Красноярск, 10 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Метро в Красноярске построит группа компаний «Моспроект-3». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

10 августа в краевом правительстве подписали контракты на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в столице региона линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Начало работ запланировано в 2022 году. Ввод объекта намечен на 2026 год.

Финансируется проект через механизм федерального «инфраструктурного меню» — с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Территорию строительства подготовят за счёт собственных средств края.

Заказчик работ — государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики». Что касается ГК «Моспроект-3», холдинг возводит участки двух линий метрополитена Нижнего Новгорода. Кроме того, эксперты компании разработали концепцию легкорельсового транспорта для города Челябинска.

В Красноярске инженеры компании разместят на участке протяженностью около 11 км (от улицы Высотной до улицы Шахтеров) шесть станций — четыре подземных и две наземных. Одна из задач — интегрировать подземную систему рельсового транспорта в городскую наземную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона ранее пообещали, что введённые против России санкции не отразятся на строительстве метро в городе-миллионнике Красноярске.

Работы по строительству красноярской подземки начались в 1995 году и неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием.