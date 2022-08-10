Вашингтон, 10 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Почему Соединенные Штаты не делают больше для подготовки к войне с Китаем из-за Тайваня, как раз с тем, чтобы сдержать ее и тем самым избежать ее? Визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и резкая реакция Пекина на него продемонстрировали всю серьезность этой проблемы. Война с Китаем из-за Тайваня — из того, что многие считали маловероятным сценарием, — превратилась в страшно правдоподобный сценарий, пишет бывший заместитель, помощник министра обороны США по стратегии и развитию сил Элбридж Колби в статье, вышедшей 10 августа в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Тем не менее тревожная реальность заключается в том, что США, похоже, не готовятся должным образом к такому конфликту, несмотря на заявления о поддержке острова и его автономии. В сложившихся условиях Вашингтону было бы разумно вести себя так, как будто Соединенные Штаты вполне могут оказаться на пороге крупной войны с соперником, обладающим ядерным оружием.

И если еще несколько лет назад многие утверждали, что Китай не представляет такой страшной угрозы для Соединенных Штатов и что его угроза Тайваню незначительна, то нынешняя администрация дала понять, что сейчас это не так. В Белом доме неоднократно указывали на то, что Китай является самым серьезным вызовом интересам США в мире, а его вооруженные силы, по словам американских военных, почти сравнялись с американскими. В администрации также стали обращать внимание на то, что КНР может осуществить вторжение на Тайвань — по оценкам военных США, это может произойти в 2027 году. Тем не менее решительная риторика американской администрации не подкрепляется реальными шагами по подготовке к тому, чтобы отразить нападение Китая на Тайвань.

Однако, несмотря на всё большую военную мощь Китая, администрация Байдена не намерена увеличивать расходы на военную мощь, даже, напротив, по сути, администрация предложила сократить оборонный бюджет. Хотя Конгресс увеличил оборонный бюджет на 2022 год и, вероятно, сделает это снова на 2023 год, эти действия по-прежнему сильно отстают от последовательного годового реального роста в размере от трех до пяти процентов, который считается необходимым в Стратегии национальной обороны 2018 года с ее призывом отдавать приоритет Китаю. Таким образом, этой расстановки приоритетов, похоже, не происходит. В свете этого можно сделать вывод, что администрация оставила практически неиспользованной возможность значительно увеличить расходы на оборону для противодействия китайской угрозе Тайваню.

В сложившихся условиях Колби призывает США, в частности, перенаправить американские вооруженные силы для ответа на эту угрозу, а также подтолкнуть к соответствующим шагам своих союзников.

«Стимулирование гораздо большего военного вклада со стороны важных союзников как в Азии, что касается самого Китая, так и на других театрах военных действий, таких как Европа и Ближний Восток, высвободило бы силы США для сосредоточения внимания на Азии», — отметил он.

По его словам, за исключением некоторых важных направлений в Азии, администрация США, похоже, не требует от союзников большего.

Сейчас же большая часть риторики и действий администрации направлена на то, чтобы заверить союзников в том, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать так же, как и в прошлом, — как доминирующее военное присутствие на нескольких театрах военных действий. Например, Вашингтон не оказывал серьезного давления на европейских союзников, чтобы они взяли на себя более активную роль в обычной обороне НАТО, и не стремился целенаправленно повысить уровень ожидаемых расходов на оборону, даже несмотря на то, что теперь должно быть очевидно, что стандарт в два процента от ВВП в расходах каждой страны следует рассматривать скорее как минимум, чем как стремление. Не настаивая на большей ответственности союзников в Европе и на Ближнем Востоке, заявление администрации далеко от того, что, казалось бы, необходимо для того, чтобы позволить Пентагону больше сконцентрироваться на Азии.

«При этом неизвестно, нападет ли Китай на Тайвань в этом десятилетии. Но вполне разумно предположить, что Пекин с гораздо большей вероятностью нанесет удар, если решит, что добьется успеха, и важные факторы указывают на то, что он может счесть это десятилетие наиболее благоприятным», — подчеркнул он, указав на то, что вероятность этого все же высока.