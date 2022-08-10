Элиста, 10 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Один из участников нападения на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии объяснил свое участие в насильственных действиях тем, что должностные лица УФСИН применяли к осужденным пытки. Этот факт проверяет уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев. Он направил обращение своему коллеге в Калмыкии с целью установить истину.

Антон Самарский Колония

Напомним, в колонии № 2 в Калмыкии в ночь на 6 августа произошло нападение осужденных на сотрудников исправительного учреждения. В результате был убит один человек, еще семеро получили травмы. Ранее сообщалось о том, что одному из участников нападения 22 года, другому — 28 лет. Один из них отбывал наказание за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой— за совершение нескольких преступления, в том числе убийство.

По словам Алиева, оба осужденных, принимавших участие в нападении — уроженцы Дагестана.

«Я нахожусь на связи с родственниками одного из осужденных — Магомеда А. Как они сообщают, от него ранее поступали жалобы на сотрудников УФСИН, по его словам, он неоднократно подвергался пыткам. Чтобы разобраться, что привело к трагедии и дать надлежащую правовую оценку не только действиям подозреваемых в убийстве, но и сотрудников ИК-2 Калмыкии, я направил соответствующее обращение уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкия», — написал дагестанский омбудсмен в своем телеграм-канале.