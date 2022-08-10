Один из участников нападения в колонии Калмыкии сообщил о пытках
Элиста, 10 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Один из участников нападения на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии объяснил свое участие в насильственных действиях тем, что должностные лица УФСИН применяли к осужденным пытки. Этот факт проверяет уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев. Он направил обращение своему коллеге в Калмыкии с целью установить истину.
Напомним, в колонии № 2 в Калмыкии в ночь на 6 августа произошло нападение осужденных на сотрудников исправительного учреждения. В результате был убит один человек, еще семеро получили травмы. Ранее сообщалось о том, что одному из участников нападения 22 года, другому — 28 лет. Один из них отбывал наказание за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой— за совершение нескольких преступления, в том числе убийство.
По словам Алиева, оба осужденных, принимавших участие в нападении — уроженцы Дагестана.