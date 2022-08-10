Кишинёв, , 15:13 — REGNUM Руководство Молдавии стремится манипулировать политической повесткой ввиду неспособности оплачивать российский газ. Об этом 10 августа июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Полагаю, это следует рассматривать как попытку манипулировать политической повесткой», — заявила эксперт.

Молдавия уже который месяц подряд не в состоянии вовремя оплачивать «Газпрому» поставки газа по ей же предложенной формуле расчетов, она до сих пор не провела аудит долга, напомнила Харитонова.

Очевидно, нынешнее прозападное правительство Молдавии рассчитывало на то, что «Газпром» пойдет навстречу. Однако уже сейчас, осознавая перспективу приближающегося отопительного сезона, в условиях, когда Молдавия проводит все более жесткую антироссийскую политику, стало понятно, что движения навстречу не будет, констатировала политолог.

«Кишинев не в состоянии признать свои ошибки, ему остается лишь обострять ситуацию в информационном поле, угрожая срывом поставок газа в Приднестровье, что невозможно по условиям контракта. Однако проблему поставок российского газа в Молдавию это не решит», — заключила Харитонова.

Напомним, что Молдавия угрожала прервать поставки газа в Приднестровскую Молдавскую Республику.