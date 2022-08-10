Москва, 10 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В силу того, что порт Новороссийска на Черном море постоянно загружен танкерами, а Турция максимально загрузила порты нефтью, то теперь Турция вместо Украины стала главным хабом поставки нефти из России, Азербайджана и Казахстана по всему Средиземноморью, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Александр Тимофеев.

Gillfoto Трансаляскинский нефтепровод

«Поставки идут в Грецию, Румынию, Болгарию, Италию. Общий объем поставки нефти из РФ в ЕС сейчас оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что только на 25% ниже, чем до начала отказов и запретов.

Это подтверждает, что ЕС не может отказаться от российской нефти и запреты только плодят число посредников и перевалок.

Это в свою очередь только увеличит число бумаг и бюрократию от портов до конечного пользователя.

Сейчас нелегкие времена в ЕС — цены растут на все. Не все страны столь технологичны, как Германия, и не имеют возможности менять процессы без ущерба для экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы возвращаются на рынок российской нефти, поскольку до вступления запрета ЕС на покупку нефти из России осталось четыре месяца.

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