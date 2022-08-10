София, 10 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Оплата субсидий на энергообеспечение предстоящего отопительного сезона для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии начнется с 15 августа текущего года. Об этом 10 августа со ссылкой на заявление болгарского действующего министра социальной политики Лазара Лазарова передает БНР.

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По словам Лазарова, в настоящее время государство располагает необходимыми средствами для того, чтобы гарантировать «всем нуждающимся гражданам достойные компенсации за высокие цены на тепло».

«Мы работаем над соответствующей программой и готовы регулярно увеличивать суммы таких выплат», — резюмировал, в частности, он.

Предполагается, что соответствующие компенсации получат 310 тысяч домохозяйств по всей стране. Начальная сумма выплат составит 624 лева ($326).