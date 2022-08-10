Женева, Швейцария, 10 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Бывший хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен продолжит карьеру в швейцарском клубе «Женева-Серветт». Об этом 10 августа сообщает пресс-служба швейцарской команды.

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Отмечается, что «Женева-Серветт» подписал контракта с 32-летним финским нападающим.

Хартикайнен выступал за «Салават Юлаев» с 2013 года. В марте 2022-го он вместе с другими финскими легионерами покинул клуб и досрочно расторг соглашение.

В 2022 году Хартикайнен в составе сборной Финляндии стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира.