Рига, 10 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, заявил 10 августа министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию. Трансляция выступления велась на сайте Пентагона.

Ллойд Остин

«Мы не ищем конфронтации и не представляем угрозы России. Наше присутствие отражает только нашу постоянную и твердую приверженность Пятой статье (устава), в которой сказано, что атака на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО», — заявил он.

Вместе с тем Ллойд добавил, что страны НАТО увеличивают боевые группы на восточном фланге альянса, а также усиливают присутствие в странах Прибалтики, включая Латвию.