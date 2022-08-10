Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Абитуриенты подали в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга более 776 тыс. заявлений на зачисление, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил 10 августа председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Студенческий билет Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на бюджетные места подано 565 тыс. заявлений, в то время как в 2021 году — 516 тыс. При этом число заявлений доходило до 18,9 на место, в то время как в 2021 году на каждое место претендовали в среднем 17,6 человек.

«В технических вузах число заявлений доходило до 55,31 на место; на экономические специальности до 45,44 заявлений на место, в медицинских — до 15,78», — отметил чиновник.

Пиковые значения в 2022 году показали медицинские специальности — 917 человек на одно место по специальности «Педиатрия», творческие направления — 129 человек на одно место по специальности «Актёрское искусство», специальности, связанные с цифровыми технологиями («Информационная безопасность») — до 50 человек на одно место.

«Осталось высоким относительное количество иногородних абитуриентов — от них поступило 72,4% от общего числа заявлений (в 2021 году было 69,4%). От граждан иностранных государств поступило около 9,5 тысяч заявлений (в 2021 году — 12 тысяч)», — подытожил Максимов.