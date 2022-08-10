Астрахань, 10 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Астраханской области 10 августа выявлены 153 пациента с коронавирусом — на 32 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

За сутки госпитализированы 73 человека. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 278 положительных результатов исследования.

115 тыс. 702 человека выписаны после курса лечения, в том числе 156 — за последние сутки.

За весь период скончался 3 тыс. 31 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.