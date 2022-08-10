Екатеринбург, 10 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина продала незнакомцам своего семилетнего сына. Об этом пишут СМИ.

(сс) KlausHausmann В наручниках

По данным телеграм-канала Baza, сын был от первого брака гражданки. От него она хотела избавиться якобы для того, чтобы не злить нового мужа и расплатиться с долгами. Ребёнка женщина оценила в 300 тыс. рублей.

Об этом узнали общественники, которые борются с торговлей людьми. Они договорились с дамой о месте совершения сделки и обратились в полицию. И в торговом центре они совместно разоблачили гражданку.

В момент передачи денег женщину задержали. Теперь ей грозит до десяти лет колонии. А мальчика забрали представители органов опеки.

Отметим, случаи торговли детьми не являются редкостью в России. На этом в разное время попадались как их биологические родители, так и те, кто украл чужого ребёнка, чтобы затем продать. В Екатеринбурге один из таких случаев произошёл в мае. Там женщину задержали по расследуемому в Ростовской области уголовному делу о похищении ребёнка и о торговле детьми. По этому делу проходят несколько человек.