Донецк, 10 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В распоряжении украинской армии имеется 90 ракет, снаряжённых минами ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 10 августа сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Andrew Butko Эдуард Басурин

По словам Басурина, всего у ВСУ было порядка 90 ракет «Ураган» с минами «Лепесток». Сейчас противник продолжает минировать районы Донецка и его города-спутника Макеевки.

«В некоторых районах все усеяно этими «Лепестками». Сотрудники МЧС не всегда успевают убрать то, что видно. Большая проблема в том, что мы не видим их из-за листвы и травы», — сказал он.