Москва, 10 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. К сожалению, за последние месяцы политика стран Евросоюза по отношению к России становится не только непродуманной, а скорее маргинальной, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.

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«Тон в данной политике задают страны Прибалтики. Однако, несмотря на то, что ЕС — это коллективный орган, решения не принимается простым большинством.

Страны оставляют за собой право на собственное мнение. Странам Южной и Центральной Европы запрет на въезд российских туристов невыгоден.

Турбизнес приносит значимую часть средств в бюджет европейских стран, поэтому они вполне могут не согласиться», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , большинство стран Европы не будут принимать опрометчивых решений и ограничивать въезд российским туристам, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

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