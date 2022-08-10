Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга стали чаще вакцинироваться от COVID-19 на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

В комитете подчеркнули, что граждане стали чаще именно ревакцинироваться, а не ставить первый компонент препарата. Прививочные пункты чаще принимают именно таких петербуржцев, которые прививались от ковида более полугода назад.

«В понедельник, 8 августа, ревакцинацию прошли 6062 человека, в воскресенье, 7 августа — 1060 человек, в субботу, 6 августа — 1249 человек, в пятницу, 5 августа — 5236 человек, в четверг, 4 августа — 5827 человек, в среду, 3 августа – 5929 человек, во вторник, 2 августа – 4878 человек», — привели статистику в комздраве.

С учётом первичной вакцинации за неделю от ковида привились в Петербурге 35 тысяч человек. А ревакцинацию за всё время прошли 442 тысяч петербуржцев.