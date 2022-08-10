Курск, 10 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

10 августа выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 121 тыс. 124 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 118 тыс. 50 пациентов, в том числе 135 — за последние сутки.

Всего скончался 2501 человек. Подтвержден один новый летальный случай.