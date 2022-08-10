Оттава, 10 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Канадская актриса Нив Кэмпбелл объяснил, почему отказалась от участия в съёмках фильма «Крик 6». Об этом 10 августа сообщил портал IndieWire.

Кадр из интервью на телевидении Нив Кэмпбелл

«Я не почувствовала, чтобы предлагаемый гонорар соответствовал той ценности, которую я приносила этой франшизе на протяжении 25 лет. Как женщине в этой профессии, крайне важно быть ценной и бороться за право быть оценёнными. Если бы я была мужчиной и снялась в пяти частях кассовой франшизы за последние 25 лет, вряд ли бы сумма была именно такой. Я просто не стала этого делать», — заявила Кэмпбелл. В то же время актриса не стала раскрывать предложенный создателями картины гонорар.

Напомним, Нив Кэмпбелл исполняла роль главной героини франшизы «Крик» по имени Сидни Прескотт. Премьера шестого фильма серии намечена на 31 марта 2023 года.