Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. TikTok-блогера и модель OnlyFans Анастасию Гришман (Хамловскую) нашли мёртвой в Санкт-Петербурге. Об этом 10 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Цитата из видеоролика Гришман в TikTok Блогер Анастасия Гришман (Хамловская)

На теле блогера обнаружили ножевые ранения. В убийстве Гришман подозревают её 24-летнего парня, который ранее уже был судим.

Напомним, что Анастасии Гришман было 26 лет. Она стала известна в TikTok под ником grshmn — на её аккаунт подписано более 290 тыс. человек.