Салехард, 10 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. На Ямале создают промышленно-логистический парк «Обской причал», в состав которого хотят интегрировать территорию Салехардского речного порта, сам порт продолжает наращивать мощности. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

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Для того чтобы новый грузовой район предприятия в селе Новый порт мог осуществлять перевозку 68 тыс. тонн грузов, строится плавучий причал, который сможет принимать до 96 судозаходов в год.

«Главгосэкспертиза России после повторного рассмотрения выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство объекта», — указано в сообщении.

Для нужд Салехаркого порта в селе Новый порт Ямальского района построят новый плавучий причал, который составит 250 метро в длину с акваторией 130 метров для обеспечения выгрузки навалочных, тарно-штучных и генеральных грузов. Планируется, что на объекте будут использоваться альтернативные источники энергии.

По словам главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Валерия Овчинникова, на причале будут установлены солнечные электростанции, которые будут работать только в период навигации примерно 70−113 дней. Срок эксплуатации всех проектируемых сооружений причала составит не менее 50 лет.

Посредством причала планируется предусмотрено плавучее причальное сооружение, причальные палы, акватория и водные подходы протяженностью 2,7 км, технологический проезд к причалу, защищенный берегоукреплением, разворотная площадка для длинномеров, сооружения для сбора и очистки стоков и другие объекты.

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