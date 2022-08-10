Рим, 10 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В результате аномальной жары, которая нынешним летом установилась на Апеннинском полуострове, в течение двух первых недель избыточная смертность в Италии выросла на 21%. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба итальянского минздрава.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Уточняется, что под избыточной смертностью подразумевается превышение фактического числа смертей за определённый период времени ожидаемого уровня смертности.

По данным Минздрава Италии, в 33 наиболее крупных городах страны, в которых осуществляется постоянный медицинский мониторинг, в июне уровень избыточной смертности достиг 9%, а в июле — 21%

При этом она рекордно выросла в городах Латина (72%), Бари (56%), Витербо (52%) и Кальяри (51%). Также в Риме избыточная смертность увеличилась на 28%, в Неаполе — на 27% и во Флоренции — на 22%.

Также указывается, что, по данным итальянского минздрава, в июне средняя температура воздуха в стране увеличилась на три градуса, а в июле она составляла уже +37… +40 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в ряде районов Великобритании был объявлен оранжевый уровень опасности в связи с новой волной жары.