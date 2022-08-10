Баку, 10 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и прибывший в Баку министр иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра провели переговоры в закрытом формате. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба азербайджанского дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Сообщается, что Ламамра «акцентировал внимание на таких вопросах, как дальнейшее расширение диалога между министерствами иностранных дел и различными структурами наших стран, развитие энергетического и экономического сотрудничества, создание групп дружбы между общинами».

По данным пресс-службы стороны обсудили не только двусторонние отношения, но и сотрудничество в многосторонних форматах, в том числе в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Стоит отметить, что Ламамра и Байрамов в ходе сегодняшней пресс-конференции в Баку подписали соглашения об обоюдном отказе от виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также о консультациях между дипломатическими ведомствами.