Волгоград, 10 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Новую мощную государственную лабораторию высокого третьего уровня открыли 10 августа на базе областной больницы № 1 в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Медицинская лаборатория

Современный диагностический блок будет проводить микробиологические и ПЦР-исследования. Мощность лаборатории — 6 500 исследований в смену, новейшее оборудование позволит выявлять 2 500 видов микроорганизмов и более 7 800 штаммов возбудителей инфекции. ПЦР-исследования в регионе выполняют 13 гослабораторий.

«С вводом данной лаборатории мы закрываем потребность в ПЦР-исследованиях на территории Волгоградской области. Сегодня жители в полном объеме обеспечены возможностью лабораторных исследований. Созданная в Волгоградской области база позволяет выявлять все известные инфекции», — отметил на открытии лаборатории губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона в рамках рабочей поездки в больницу прошёл ревакцинацию от COVID-19.