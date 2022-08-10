Москва, , 15:09 — REGNUM Отъезд специалистов из IT сферы за рубеж был решением недальновидным. Об этом 10 августа заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«Сразу после 24 февраля 2022 года многим специалистам IT-сферы в России было настоятельно рекомендовано её покинуть под угрозой увольнения», — заявил эксперт.

Поэтому многие из них и уехали за границу, пояснил Попов.

Однак, почти сразу же стало ясно, что эта ситуация эта является временной. Во-первых, айтишники действительно столкнулись за границей с русофобией. Некоторые из уехавших уже начали возвращаться. Во-вторых, сфера IT не привязана жестко к какой-то стране, она глобальна, и работать можно из любой точки мира, отметил публицист.

Поэтому многие айтишники и начали для себя искать новые места в компаниях, которые не будут от них требовать покинуть родину. Это также приведёт, и уже привело, к возвращению многих из них в Россию, констатировал собеседник агентства.

«Вообще, в нынешних условиях разворачивающейся русофобии в странах Запада и нарастающего глобального экономического кризиса отъезд за границу — это решение, мягко сказать, не очень дальновидное. Поэтому на среднесрочную перспективу можно предвидеть довольно массовое возвращение русских эмигрантов на родину, причем не только специалистов в сфере IT», — заключил Попов.

Напомним, что по сведениям, изложенным в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), более 50% IT-специалистов, уехавших из РФ, хотят вернуться в страну в ближайшие шесть месяцев.