Москва, 10 августа 2022, 15:09 — REGNUM Отъезд специалистов из IT сферы за рубеж был решением недальновидным. Об этом 10 августа заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.
«Сразу после 24 февраля 2022 года многим специалистам IT-сферы в России было настоятельно рекомендовано её покинуть под угрозой увольнения», — заявил эксперт.
Поэтому многие из них и уехали за границу, пояснил Попов.
Однак, почти сразу же стало ясно, что эта ситуация эта является временной. Во-первых, айтишники действительно столкнулись за границей с русофобией. Некоторые из уехавших уже начали возвращаться. Во-вторых, сфера IT не привязана жестко к какой-то стране, она глобальна, и работать можно из любой точки мира, отметил публицист.
Поэтому многие айтишники и начали для себя искать новые места в компаниях, которые не будут от них требовать покинуть родину. Это также приведёт, и уже привело, к возвращению многих из них в Россию, констатировал собеседник агентства.
«Вообще, в нынешних условиях разворачивающейся русофобии в странах Запада и нарастающего глобального экономического кризиса отъезд за границу — это решение, мягко сказать, не очень дальновидное. Поэтому на среднесрочную перспективу можно предвидеть довольно массовое возвращение русских эмигрантов на родину, причем не только специалистов в сфере IT», — заключил Попов.
Напомним, что по сведениям, изложенным в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), более 50% IT-специалистов, уехавших из РФ, хотят вернуться в страну в ближайшие шесть месяцев.