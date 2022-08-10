Вашингтон, 10 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Джон Сопко, специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR), написал в Twitter, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани отказался встретиться с ним.

President.gov.af Ашраф Гани

Сопко планировал обсудить с беглым политиком такие вопросы, как обвинение в присвоении миллионов долларов в день падения республики и причины краха его правительства.

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После того, как Ашрафа Гани обвинили в краже 170 миллионов долларов в день побега из Кабула, со стороны международных институтов возрос интерес к расследованию этого вопроса. Гани выразил свою готовность к содействию независимому международному расследованию обвинения в хищении миллионов долларов.

«Президент Гани отклонил просьбы о прямом интервью и вместо этого согласился ответить на вопросы SIGAR через своего адвоката», — написал Сопко в Twitter.

SIGAR говорит, что отправил Гани 56 вопросов по обвинениям в краже денег у афганского правительства и причинах падения правительства Афганистана, но его адвокат ответил только на шесть вопросов.

Адвокат бывшего президента сказал, что Ашраф Гани «горд своим послужным списком и достижениями во время своего президентства в Афганистане. Он честно и добросовестно выполнял свои обязанности».

До этого американский военный инспектор сообщил в своём первоначальном отчёте в июле, что Ашраф Гани взял с собой менее 1 миллиона долларов, когда бежал из Кабула. По его словам, после побега Гани его телохранители поделили между собой около 5 миллионов долларов.