Донецк, 10 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Донецк с позиций в населённом пункте Красногоровка. Об этом сообщает 10 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Юрий Пущаев ИА REGNUM Улица Донецка после обстрела

В 13:40 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка. По городу выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

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