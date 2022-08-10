Саратов, 10 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Саратове утвержден перечень мест, куда запрещено возвращать безнадзорных животных после отлова и стерилизации. Ранее их приходилось выпускать в те же места, где животные были пойманы. Соответствующее постановление подписал глава города Михаил Исаев.

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Согласно документу, безнадзорных животных запрещено возвращать на территории учреждений социальной сферы, объектов здравоохранения, образовательных учреждений, торгово-развлекательных центров, розничных рынков и на общественные территории (парки, сады, скверы).

Обязанность принимать решения о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания возложена на глав районных администраций и их заместителей по благоустройству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, весной председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Саратова Александру Гусеву был объявлен выговор в связи с нападением безнадзорных собак на людей.

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