Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Более 400 заявлений абитуриенты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины подали в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, сообщил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

ИА REGNUM Студенческий билет

Чиновник напомнил, что по указу президента России Владимира Путина, абитуриенты из ДНР, ЛНР и Украины могут поступить в вузы страны по квоте. По предварительным итогам приемной комиссии, на поступление в вузы Северной столицы было подано более 400 заявлений.

«К ребятам очень трепетное внимание у все приемных комиссий. Работы ведутся индивидуально, по всем правовым нормам федерального характера», — заверил Максимов.

В свою очередь председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко отметил, что особое отношение в Петербурге уделяется выпускникам школ Мариуполя, который взят властями Северной столицы под патронаж.

«Ребят, которые хотят обучаться в Санкт-Петербурге [из Мариуполя] — 127 человек», — резюмировал Андрей Максимов.