Ярославль, 10 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко будет ремонтировать тротуары в зоне ЮНЕСКО в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

yarnews.net Плитка возле Успенского собора в Ярославле

Аукцион по поиску подрядчика был объявлен 29 июля. В конкурсной документации указано, что подрядная организация должна заменить гранитную и тротуарную плитку в зоне ЮНЕСКО. В мэрии уточняли, что речь идет о территории возле Успенского собора в Ярославле. Максимальная цена контракта определялась в 6,73 миллиона рублей, но в результате торгов она упала до 6,39 миллионов.

Победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко. Ранее бизнесмен уже работал с мэрией, занимаясь сносом старых зданий по контракту с «Агентством по строительству» и благоустройством земельного участка стадиона «Шинник» для «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Согласно данным ФНС, человек с этим же ИНН определяется как владелец и учредитель массажного салона в Ярославле.

Обсуждать с корреспондентом Иа Регнум будущую работу в зоне ЮНЕСКО подрядчик отказался. Согласно порталу госзакупок, замена плитки должны быть выполнена в течение 9 дней с момента подписания муниципального контракта.