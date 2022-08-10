Махачкала, 10 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Дагестане передано в суд уголовное дело о мошенничестве, главным фигурантом которого является бывший директор государственного бюджетного учреждения республики «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ». Вместе с ним на скамье подсудимых будут отвечать за хищение более 80 тыс. рублей три бизнесмена и житель города Махачкалы, сообщили 10 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд

«В 2018–2021 годах участниками преступной группы похищены денежные средства в виде субсидий, личных средств, а также средств материнского капитал у 77 граждан в размере свыше 80 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как установлено в ходе расследования, в течение указанного периода времени обвиняемый чиновник через доверенных лиц руководил жилищно-строительным кооперативом «Уютный дом». Являясь одновременно директором «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ», он оказывал своему ЖКХ преимущества и предоставлял льготы в виде средств, выделяемых на жилье для молодых семей в рамках выполнения государственной программы.

«Участники преступной группы от имени ЖСК заключали с гражданами договоры паенакопления, в том числе фиктивные. При этом члены организованной группы не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению гражданам жилья», — сообщили подробности аферы в прокуратуры.

Однако мошенничество вскрылось, был возбуждено уголовное дело, а на имущество обвиняемых был наложен арест для возмещения ущерба, нанесенного обманутым гражданам.