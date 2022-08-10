В Дагестане пойдет под суд директор госучреждения, похитивший 80 млн рублей
Махачкала, 10 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Дагестане передано в суд уголовное дело о мошенничестве, главным фигурантом которого является бывший директор государственного бюджетного учреждения республики «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ». Вместе с ним на скамье подсудимых будут отвечать за хищение более 80 тыс. рублей три бизнесмена и житель города Махачкалы, сообщили 10 августа в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установлено в ходе расследования, в течение указанного периода времени обвиняемый чиновник через доверенных лиц руководил жилищно-строительным кооперативом «Уютный дом». Являясь одновременно директором «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ», он оказывал своему ЖКХ преимущества и предоставлял льготы в виде средств, выделяемых на жилье для молодых семей в рамках выполнения государственной программы.
Однако мошенничество вскрылось, был возбуждено уголовное дело, а на имущество обвиняемых был наложен арест для возмещения ущерба, нанесенного обманутым гражданам.