Донецк, 10 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования снова обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что здание детсада было повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка.