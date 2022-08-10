Москва, 10 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В рамках федерального бюджета на 2023 год запрос российских министерств оценён в 5 трлн руб. Это потребность в плановом и дополнительном финансировании программ, проектов и обязательств. Данная сумма не должна пугать, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

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«Даже с учетом возможного роста обязательств бюджета эти средства, которые пойдут по линии нацпроектов, целевых программ и на меры по преодолению последствий санкций.

Очевидно, что бюджет 2023 года будет отличаться по структуре и исполнению от привычных бюджетов прошлых лет.

Будет более активно задействован ФНБ, неясно, насколько вырастет запрос на оперативную поддержку со стороны критически значимых отраслей и, какова будет цены импортозамещения для госзакупок и госпрограмм, но средства на эти цели требуются.

Вероятно, бюджет будет сверстан с прицелом на рост расходной части, а в середине 2023 года основной финансовый документ может быть скорректирован по «фактическим обстоятельствам».

Точная цена «структурной перестройки» экономики требует от Минфина РФ быть гибче», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерства и ведомства России нуждаются в дополнительном финансировании из госбюджета, говорится в сообщении Минфина РФ по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам.

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