Джакарта, 10 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на острове Серам в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в 16:11 по западно-индонезийскому времени.

Землетрясение произошло в море. Эпицентр землетрясения находился в 19 км от Серама. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

До сих пор не было подтверждений об ущербе или жертвах, вызванных землетрясением.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Молуккских островов.