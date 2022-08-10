Уфа, 10 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Прогнозы на урожай зерна в Башкирии являются оптимистичными. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

M.government.ru Зерно

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

Сообщается, что в аграрии Башкирии уже собрали более полумиллиона тонн зерна.

Отмечается, что масса зерновых мощная, тяжёлая, поэтому технике и хлеборобам приходится непросто.

«Судя по уже убранным площадям с озимыми и яровыми культурами, урожай хороший — в среднем по республике более 30 центнеров с гектара. Однако много полей дают и более 70 ц/га. Сейчас важно без потерь убрать то богатство, которое мы вырастили. Убрать в закрома, желательно до лучших времён, когда поднимутся закупочные цены. А это произойдёт, так как в мире есть нехватка продовольствия, и мировые цены на зерно уже растут», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Министр подчеркнул, что урожай радует глаз повсеместно, поэтому прогнозы на урожай зерна в регионе оптимистичные.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проект по выращиванию зерна включен в перечень приоритетным.