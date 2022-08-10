Москва, 10 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В условиях экономической нестабильности квартиры-студии становятся одними из наиболее востребованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Сегодня на долю однокомнатных квартир и студий приходится около половины рынка новостроек. Стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры или студии в новостройке с июля 2017 года выросла с 170 тыс. рублей до 260 тыс. рублей в 2022 году, на 53%. Рост цен однокомнатной квартиры — 35%, сейчас в среднем такая квартира стоит 10,5 млн рублей. Двухкомнатные квартиры, в свою очередь, подорожали на 32%, а трехкомнатные квартиры — на 28%, — сказал Щербаченко. — В условиях экономической нестабильности студии становятся одними из наиболее востребованных. Студия – самый доступный вариант в качестве первого жилья. Студии и квартиры по 15-20 квадратных метров похожи на квартиры гостиничного типа, как в Советском Союзе. Такое жилье прекрасно подходит для студентов и для сдачи в аренду».

Кроме того, как отметил экономист, эти квартиры в основном активно покупают инвесторы для дальнейшей сдачи в аренду или чтобы просто вложить деньги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение аренды квартир в РФ выросло на 28-30% в связи с санкциями и падением реальных доходов.