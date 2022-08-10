Екатеринбург, 10 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Екатеринбург получил 1 млрд рублей из федерального бюджета на обновление троллейбусного парка. Дополнительно по 225 млн рублей будет выделено из бюджетов Свердловской области и уральской столицы, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

Предполагается, что на полученные средства закупят 45 новых троллейбусов. Это позволит обновить троллейбусный парк на 25%.

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, новые троллейбусы будут обладать увеличенным автономным ходом. Обновление троллейбусного парка даст возможность продлить маршруты в новые районы города.