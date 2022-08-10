Сеул, 10 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. С 3 сентября по 22 октября в Южной Корее пройдет Фестиваль всемирного наследия, на котором будут представлены объекты, включенные в список ЮНЕСКО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Администрации культурного наследия страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что фестиваль будет проходить в городах Андон и Ёнджу (провинции Кёнсан-Пукто), Сувон (провинция Кёнгидо) и на острове Чеджу.

Известно, что Администрации культурного наследия Южной Кореи проводит фестивали с 2019 года с целью популяризации объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.