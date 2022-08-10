Москва, 10 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Предложение аренды квартир в РФ выросло на 18-30% в связи с санкциями, падением реальных доходов и волатильностью рубля на фоне высокой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Рынок аренды квартир в России полон противоречивых тенденций, возникающих случайно и стихийно, — констатировала она. — Он представлен квартирами от физических лиц, но системы доходных (арендных) домов, которая существовала до революции, пока в стране нет. Нет и ассоциаций арендаторов и арендодателей, нет арендных домов в государственной или муниципальной собственности. Что сейчас происходит со стоимостью аренды? В 2020 году она снизилась из-за пандемии, остановки строек и производств, закрытия торговых центров. Затем начала расти и составила в 16 крупнейших городах в среднем 20 000 рублей в месяц за однокомнатную квартиру, 29 000 — за двухкомнатную. При этом предложение квартир выросло на 18-30% в связи с санкциями, СВО, падением реальных доходов и волатильностью рубля на фоне высокой инфляции».

По ее словам, в Москве средняя цена аренды стабильна с осени 2021 года и составляет для однокомнатной квартиры 45 000 рублей в месяц, для двухкомнатной — 77 000 рублей.

«Сентябрь — месяц, исторически характеризующийся ростом арендной платы: приезжают учиться в большие города студенты, не все офисы сохранили дистанционный режим работы. По-видимому, следует ожидать роста средней цены аренды до конца 2022 года в пределах 10%», — подытожила Иванкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что осенью 2022 года в РФ наибольшего спроса и роста арендных ставок следует ждать на небольшие квартиры и квартиры-студии рядом с метро.