Москва, 10 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Российский рынок жилья сейчас застыл, и объективных предпосылок для резкого роста или снижения цен нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«ЦБ повысил резко ставку в марте, это заметно охладило рынок и привело к уменьшению совокупного спроса. Но далее регулятор стал планомерно снижать ключевую ставку. Кроме того, правительство продолжает реализовывать программы поддержки отдельных категорий семей при покупке жилья (льготная ипотека). Поэтому ждать резкого падения цен не имеет смысла, — сказал Ковригин. — Предпосылок для взрывного роста спроса или резкого падения предложения тоже нет. Жилищное строительство идёт с опережением графиков в отдельных регионах. Поэтому нет и оснований для взрывного роста цен».

При этом экономист призвал не забывать, что осенью обычно рынок жилья оживает.

«Поскольку ипотечные ставки уменьшились, можно ожидать кратковременного подъёма цен, но не более чем на 5-10%. А далее, к концу года, возможен откат к нынешним ценам», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по некоторым оценкам, российский рынок жилья пока остается в зоне неустойчивого равновесия с тенденцией на снижение цен.